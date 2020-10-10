الصحة العالمية تُصدر كتاب قصصي للأطفال لمساعدتهم على فهم كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصدارها كتاب قصصي جديد يهدف إلى مساعدة الأطفال على فهم جائحة فيروس كورونا والتأقلم معها.

وأوضحت المنظمة، أن الكتاب هو ثمرة تعاون بين أكثر من 50 منظمة عاملة في القطاع الإنساني، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وصندوق إنقاذ الطفولة، في شهر إبريل الماضي.

ويحمل الكتاب عنوان “بطلتي أنتِ. كيف يمكن للأطفال محاربة كوفيد-19!” بكائن خرافي، آريو، ليشرح للأطفال كيف يحمون أنفسهم وأسرهم وأصدقاءهم من فيروس كورونا، وكيف يتعاملون مع المشاعر المضطربة التي تغمرهم عندما يواجهون واقعاً جديداً وسريع التغير.

ويستهدف الكتاب بشكل أساسي الأطفال بين 6 و11 عاماً، من مشروع للمجموعة المرجعية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تشكّل إطاراً فريداً للتعاون بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والوكالات الدولية التي تقدم الدعم الصحي النفسي والعقلي في سياقات الطوارئ.

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