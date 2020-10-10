كيف تصل إلى قائمة طلبات الصداقة والمتابعة المرسلة على فيسبوك وإنستقرام وكيف تلغيها؟

عادةً ما نقوم بإرسال طلبات صداقة عديدة على فيسبوك أو طلبات متابعة على إنستجرام، وفي بعض الأوقات لا يقوم الطرف الآخر بقبول الطلب، وهو أمر قد يكون محرجًا للبعض، لهذا نوضّح لكم في هذا المقال كيفية الوصول إلى طلبات الصداقة والمتابعة المرسلة على فيسبوك واسنتجرام، وكيفية إلغائها.

من أين أصل إلى قائمة طلبات الصداقة والمتابعة المرسلة – انستجرام؟

لكي تصل إلى طلبات الصداقة والمتابعة المرسلة Follow Requests على إنستقرام فسيكون عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1- ادخل إلى تطبيق إنستجرام على هاتفك

2- من القائمة الجانبية توجّه إلى الإعدادات Settings





3- الآن توجّه إلى قسم الحماية Security

4- من هناك وأسفل العنوان البيانات والسجلات Data and History توجّه إلى خيار الوصول للبيانات Access Data، كما بالصورة التالية:

5- من هناك ستجد عدد كبير من الخيارات التي ستفيدك حتمًا، لكن ما يهمنا هو خيار “طلبات المتابعة المرسلة” أو Current Follow Requests، وبالدخول عليه ستجد قائمة بكل الحسابات التي أرسلت لها طلب متابعة:

كيفية استعراض وإلغاء طلبات الصداقة والمتابعة المرسلة – فيسبوك؟

الأمور على فيسبوك ليست أصعب أبدًا، بل يُمكننا في الواقع تلخيصها في صورة واحدة فقط! وهي كالتالي:

الخطوات تتضمن الدخول إلى قائمة الأصدقاء على الفيسبوك كما بالصورة السابقة، ومن ثم اضغط على See All أو رؤية الجميع لتفتح لك الصفحة الكاملة، منها اضغط على النقاط الثلاثة بالأعلى ومن ثم اضغط على خيار “Sent Friend Requests” وبهذا ستبدأ بكل بساطة في استعراض طلبات الصداقة المرسلة.

في واقع الحال، يُمكنك أن تتبع هذا الرابط مباشرةً لتصل لهذه المنطقة من الإعدادات!

نقطة إضافية: طلبات المتابعة على تويتر

بعض الحسابات على تويتر تكون خاصة Private، وفي هذه الحالة لا يُمكنك رؤية تغريداتها أو المتابعين الخاصين بهم.. إلخ، في هذه الحالة يُمكنك تقديم طلب للمتابعة وإلغاؤه من نفس الصفحة لاحقًا، وفي بعض الحالات لا يُمكنك إلغاؤه لأنه يصبح دون قيمة طالما لم يتخذ الطرف الآخر قرارًا يخصه.

إن كنت تستخدم تويتر وحسابك خاص، فبالخطوات التالية يُمكنك أن تعرف من طلب متابعتك:

1- توجه إلى ملفك الشخصي

2- توجّه إلى قائمة متابعينك

3- اضغط Pending Following Requests

4- ستظهر لك الآن قائمة بمن طلبوا متابعتك

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