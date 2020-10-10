تطبيق وردية – من أوائل التطبيقات المعتمدة لتقديم حلول العمل المرن لأصحاب الأعمال في المملكة!

هل أنت صاحب عمل وتود توظيف أشخاص لديك بدوام جزئي؟ أم أنك باحث عن عمل وتود الحصول على وظيفة بدوام جزئي؟ سواء كان هذا أو ذاك فإليك تطبيق وردية الذي يعد من أوائل التطبيقات المعتمدة لتقديم حلول العمل المرن لأصحاب الأعمال في المملكة، وهو عبارة عن تطبيق يعمل على ربط المنشآت بالباحثين عن العمل بالدوام الجزئى من خلال خطوات سهلة وسريعة.

بدايةً ما الفرق بين الدوام الكامل والدوام الجزئي؟

الدوام الكامل يقصد به العمل بمواعيد ثابتة (8 أو 9 ساعات مثلاً يومياً) مع وجود راتب ثابت، وفي خلال هذا العمل يترقى الموظف في السلم الوظيفي للجهة التي يعمل بها.

أما العمل بدوام جزئي فهو عمل بساعات أقل مع راتب يناسب ساعات العمل المتفق عليها وهو نوع من العمل مناسب للباحثين عن دخل إضافي أو تحسين الخبرة أو للباحثين عن وظيفة مؤقتة.

ولا يخفى على أصحاب المشاريع والمنشآت أن العمل بدوام جزئي مطلوب خصوصاً في إيجاد وتوظيف الكفاءات التي تمتلك مهارات احترافية وخبرة عملية، والذي من الملحوظ وجود فجوة في سوق العمل السعودي ومن هنا وُجد تطبيق وردية ليكون الحل الأمثل في سد هذه الفجوة ويُسهل إيجاد الكفاءات المناسبة لكل منشأة.

ما الذي يميز تطبيق وردية؟

يتميز تطبيق وردية بتوفير الكفاءات المناسبة لأصحاب العمل ضمن إجراءات أكثر مرونة وسهولة وبتكاليف أقل، وذلك لتوفير الوظائف بنظام العمل المرن والجزئي في مجالات مختلفة تستهدف النخبة والكفاءة من الباحثين عن عمل تحت منصة واحدة.

تطبيق متخصص في الوظائف الاحترافية والتي تتطلب مهارات معينة في مجالات: التصميم، الهندسة، البرمجة، التسويق، التعليم، وغيرها.

إمكانية عرض الوظائف بناء على الخبرات والمهارات.

معرفة مدى احترافية الأفراد أو الجهات المسجلة في التطبيق، من خلال الإطلاع على تقييماتهم.

ملائمة أوقات العمل للأفراد ولصاحب العمل وللجهة.

منصة وردية متواجدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: إنستقرام / تويتر / لينكد إن

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