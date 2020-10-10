هوندا تطلق أحدث سيارات البيك آب للطرق الوعرة

أضافت شركة هوندا تعديلات كبيرة على سيارات Ridgeline الشهيرة لتصبح من بين أكثر سيارات البيك آب تميزاً وتطورا ًمن النواحي التقنية.

وأضافت الشركة أن السيارة ومن خلال تصميم واجهتها الأمامية الكبيرة اكتسبت ملامح القوة وحصلت على شبك عريض يتداخل مع المصابيح خطوط من الكروم.

وحصلت السيارة على عجلات مخصصة للطرق الوعرة بقياس 19 إنشاً وتتسع لـ5 أشخاص وزودت بالعديد من الأنظمة المتطورة أبرزها التحكم بحركة العجلات على الطرق الوعرة وأنظمة لمنع الإنزلاق وحساسات تعدل نظام القيادة تبعا للطريق الذي تسير عليه المركبة.

و تولد السيارة عزماً يعادل 284 حصاناً وتحتوي على نظامي دفع أمامي ورباعي ومحركات بـ6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتراً وتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

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