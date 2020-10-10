رجل يعثر على 10 آلاف دولار في غرفة ببيته

أعاد جيم داو كمية كبيرة من النقود تقدر بـ10 آلاف دولار لصاحب المنزل سابقاً حيث كان جيم داو قد اشترى المنزل في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية وعثر على النقود في غرفة المعيشة ويعمل الرجل في إعادة بيع العقارات التي تحتاج الى صيانة و ترميم.

وبدأ بتجديد منزله الذي اشتراه وخلال العمل وجد 5 ظروف تحتوي على نقود مجموعها 10 آلاف دولار وصرح “لم أر شيئا كهذا قط لقد صدمت فعلا” وقال أن الغريب وجودها في أماكن مختلفة وأضاف “لقد اعتقدت أنه أمر غير معقول بتاتا”.

وعندما أعاد النقود لصاحب المنشأة السابق عرض عليه مكافأة مالية على عمله الصالح ولكنه رفض وقال لست الوحيد الذي كان سيتصرف بهذا الشكل هناك العديد من النزهاء في العالم.

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