جوجل تسعى لجعل “يوتيوب” أكبر منصة تسويق عبر الإنترنت

تسعى شركة جوجل المالكة ليوتيوب إدخال تعديلات على موقع خدمات الفيديو من أجل تحويله لمنصة تسويق تنافس موقعي “أمازون” و”علي بابا” حسب ما صرحت به وكالة “بلومبيرغ”.

وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة أمس الجمعة فإن الشركة تسعى لإضافة ميزة جديدة تسمح بشراء الألعاب والأدوات المعروضة في مقاطع الفيديو دون الحاجة للإنتقال الى مواقع خارجية.

وبدأت يوتيوب بإختبار وظبفة بيع البضائع في عدة قنوات ومن خلال هذه الميزة يمكن ليوتيوب أن تنافس عمالقة التجارة الإلكترونية مثل شركة “أمازون” الأمريكية و”علي بابا” الصينية.

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