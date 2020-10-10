هواتف ايفون 12 سوف تدعم خاصية التبديل الذكي بين 4G و 5G

هواتف ايفون 12 جميعها هذا العام سوف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وعلى الأرجح فإن النسخ العالمية التي ستباع منها خارج الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم شبكات الجيل الخامس من نوع Sub-6GHz وليس الموجات المليمترية mmWave.

الشبكات اللاسلكية من نوع Sub-6GHz هي أقل سرعة بالمقارنة مع شبكات mmWave لكنها لها قدرة أكبر على التغطية لمسافات ومساحات أكبر، وهي في جميع الأحوال أسرع بكثير من أسرع شبكة 4G.

الجديد في هذا الأمر أن ابل سوف تضيف خاصية جديدة إلى هواتف ايفون 12 ستعرف باسم تبديل البيانات الذكي Smart Data Switch والتي من خلالها يمكن لهواتف ايفون 12 التبديل بين شبكات الجيل الخامس والرابع بحسب التطبيق أو التطبيقات التي يتم استخدامها.

مثلاً إذا كانت تطبيق ما يقوم بتحميل ملفات كبيرة الحجم أو يقوم بتشغيل مقاطع فيديو بجودة عالية فإن الهاتف سوف يتحول تلقائياً إلى استخدام شبكات الجيل الخامس 5G.

أما في حالة تشغيل التطبيقات والألعاب التي لا تستهلك قدر كبير من البيانات، فإن الهاتف سوف يعتمد بصورة أكبر على شبكات الجيل الرابع 4G.

لماذا قد تضيف ابل هذه الخاصية؟ التفسير الأقرب هو أن شبكات الجيل الخامس 5G تشكل ضغطاً على البطارية وتقوم باستنزافها بشكل أسرع، وبذلك سوف تعطي هذه الخاصية عمراً أطول للبطارية.

إذا كانت المنطقة أو الدولة التي تتواجد بها لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G فسوف يقوم الهاتف بالاعتماد فقط على شبكات الجيل الرابع 4G كما هو الحال في أغلب الدول العربية.

هواتف ايفون 12 سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر على أن يتم الإطلاق في الأسواق خلال شهري أكتوبر و نوفمبر.