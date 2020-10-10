سلسلة جالكسي S20 تبدأ في استلام تحديث OneUI 3.0 رسميًا

تحديث OneUI 3.0 هو واحد من أهم تحديثات واجهات التشغيل في عالم أندرويد حاليًا، هذا لأنها يوفّر لهواتف سامسونج الرائدة تجربة متكاملة لنظام أندرويد 11 والذي يوفّر عددًا كبيرًا من المميزات بدوره! وكما كانت تشير التوقعات بدأت اليوم واجهة OneUI 3.0 في الوصول لمستخدمي سلسلة جالكسي S20 في بعض البلدان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

سلسلة جالكسي S20 تبدأ في استلام تحديث OneUI 3.0

المستخدمين في البلدان المؤهلة سيبدأوا في الحصول على التحديث التجريبي Beta من خلال تطبيق Samsung Members، وهو تمامًا ما حدث في العام السابق لو تذكرون، لكن سرعان ما تنتهي هذه المرحلة التجريبية الأولى ويبدأ النظام في التوفّر لعدد أكبر من المستخدمين في دول أكثر.

التحديث الجديد لن يوفّر فقط مميزات أندرويد 11، بل سيوفّر عدد من المميزات التي طورتها سامسونج بشكل حصري للإصدار الثالث من واجهتها المحبوبة، وهذه التحسينات ستشمل تطبيقات مثل DeX وخاصية الـAlways on Display وكذلك متصفح الإنترنت المدمج.

المرحلة الحالية من التحديث هي مرحلة تجريبية بحتة، لذلك فحتى وإن كنت متواجدًا في دولة تدعم التحديث التجريبي الجديد OneUI 3.0 Beta فلا ننصحك بقوة أن تشترك في البرنامج التجريبي، لأنه وبلا شك سيتضمن مشاكل مختلفة منها عدم استقرار النظام.

حسب بعض المصادر فبعض التطبيقات لا تعمل من الأساس على هذا التحديث! ولعل مثالًا على هذه التطبيقات هو تطبيق Trello أو GOM Audio وهذا بسبب ضعف التكامل بين النظام وهذه التطبيقات، وهو أمر طبيعي أن يحدث في المراحل الأولى لأي تحديث تجريبي.