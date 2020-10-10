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أمريكية تدخل التاريخ بسبب طول ساقيها.. شاهد الصور

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت الشابة الأميركية ماسي كورين البالغة من العمر 17 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونها صاحبة أطول ساقين في العالم.

وقالت موسوعة غينيس إنّ الشابة الأمريكية تمكنت من التفوق على النجمة كرة السلة الروسية إيكاترينا ليسينا التي تملك ساقين بطول 132 سم، حيث وصل طول ساق ماسي كورين اليسرى إلى 134 سم، واليمنى إلى 133 سم.

ولم تقرر الشابة التي يصل طولها لـ2.8 متر المشاركة في موسوعة غينيس إلّا بعد ارتدائها لسروال من نوع الليغنز أظهر لها طول ساقيها غير الطبيعي.

وأكدّت ماسي كورين معاناتها بسبب طول ساقيها، حيث تواجه صعوبة في ركوب السيارات، ويرتطم رأسها كثيراً بالأبواب، بالإضافة لمعاناتها في إيجاد الملابس.

من جهة أخرى قال والدا ماسي إنّها ولدت بطولٍ طبيعيٍ وصل إلى 48 سم، وفي سن التاسعة تجاوز طولها 170 سم لتتفوق في الطول على ولادتها، وبعد عدة سنوات تفوقت على والدها البالغ طوله 195سم.

يذكر أنّ لقب أطول امرأة حية في العالم بحوزة الصينية فانغ البالغة من العمر 33 عاماً بطولٍ يصل إلى 220 سم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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