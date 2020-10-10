إليك أضرار شرب القهوة على معدة فارغة

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة باث البريطانية خطورة شرب القهوة على معدة فارغة.

وقال الباحثون أنّهم قاموا بدراسة نتائج تحليل الدم لـ29 متطوعاً بقصد البحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.

وقسمت الدراسة إلى مرحلتين حيث أعطي المشاركون في المرحلة الأولى فنجاناً من القهوة مع السكر عند الاستيقاظ بمستوى سعرات حرارية مساوي لوجبة إفطار عادية، أما في المرحلة الثانية فكان يتم إيقاظهم لبضعة دقائق كل ساعة، وإعطائهم قهوة سوداء ثم مشروباً حلواً.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ تناول فنجان من القهوة على معدة فارغة يؤدي لاضطرابات في التمثيل الغذائي، وأن قلة النوم والسكر تزيد السكر في الدم بنسبة 50%.

وبرر الباحثون السبب بعدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز بشكل جيد عند الاستيقاظ.

ودعا العلماء الناس لشرب القهوة أثناء الإفطار أو بعده لكي يحدوا من مخاطرها الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية