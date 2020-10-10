جديد فيفو.. هاتف يدعم نظام الكاميرا جيمبال

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ يدعم نظام الكاميرا جيمبال أطلقت عليه Vivo X50 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج SDM 765 Snapdragon 764G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة، ودقة عرض 2376*1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 90 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف بدعمه نظام الكاميرا جيمبال الذي يتميز بثباته واستقراره الفائق خاصةً عند تسجيله مقاطع الفيديوهات السريعة، حيث زودت الشركة الصينية نظام الكاميرا بمستشعر سوني IMX 598 بدقة 48 ميغا بيكسل مع دعم جيمبال، وفتحة العدسة F1.6 الأكثر حساسية للضوء.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 4315 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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