شركة Infinix تطلق الهاتف “ملك الألعاب”

كشفت شركة Infinix الصينية عن هاتفٍ مميزٍ مناسبٍ لعشاق الألعاب أطلقت عليه Hot 10.

وسيعمل الهاتف الملقب بملك الألعاب بمعالج Media Tek Helio G70، وشريحة Media Tek Hyper Engine Game Technology التي تمنح اللاعبين تجربة السرعة القصوى في اللعب على برامج الألعاب العالية التحميل.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Infinity-O بمقاس 6.78 بوصة، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية مع وضع الرؤية الليلية الفائق.

ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على معالجة الصوت DTS التي ستسمح للمستخدمين برفع مستوى المؤثرات الصوتية للتمتع بها أثناء مشاهدتهم الأفلام المفضلة أو الاستماع للموسيقى ولعب الألعاب.

ويحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 145 دولارا أمريكيا.

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