ديل تعلن عن شاشة بتكنولوجيا Mini LED وبسعر مرتفع

أعلنت شركة ديل الأمريكية عن شاشة جديدة تدعم تكنولوجيا mini LED أطلقت عليها Dell Ultra Sharp 32 HDR Premier Color.

واستخدمت الشركة الأمريكية في شاشتها الجديدة 2000 مصفوفة من مصابيح Mini LED لتكون أول شاشة احترافية تضم هذا العدد من المصفوفات.

وتعد هذه الشاشة مثالية للمحترفين ولعشاق دقة الألوان، لأنّها تأتي بدقة عرض 4K، وتدعم 99.8 من التدرج اللوني DCI-P3، و93% من التدرج اللوني Adobe RGB، بالإضافة لاحتوائها على مقياس للألوان من Calman الذي يساعد المستخدم على إجراء التعديلات عليها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق شاشة Dell Ultra Sharp 32 HDR Premier Color المخصصة للمحترفين يوم 5 نوفمبر القادم بسعر مرتفع يصل إلى 5000 دولار أمريكي.

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