باكستاني بلا ذراعين يلعب البلياردو بذقنه.. شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو للباكستاني محمد إكرام وهو يلعب البلياردو بذقنه.

وبدأت قصة الشاب الذي يعيش في مدينة فيصل آباد الواقعة شرق باكستان مع البلياردو منذ سن المراهقة، حيث لجأ إلى صالات البلياردو بعدما عاش عزلة تامة في طفولته نتيجة إعاقته.

وقال محمد إكرام إنّ بدايته كانت بقذف الكرات منفرداً على طاولة بلياردو فارغة، وبعد أن طور مهاراته بدأ يمارس اللعبة مع الآخرين.

وقام والدا محمد بمنعه من ممارسة اللعبة لفترة خشية تعرضه لإصابة، قبل أن يسمحا له في العام الماضي بالعودة لممارستها.

وحظيت مقاطع الفيديو الخاص بمحمد إكرام بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب رواد تلك المواقع الذين أثنوا على إصراره على تحدي إعاقته.

يذكر أن محمد إكرام بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يملك أي حساب أو صفحة عليها، ويتابع تعليقات الآخرين حول مقاطع الفيديو الخاصة به من حسابات أصدقائه.

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