آبل ستعلن عن 4 نسخ من آيفون 12 سعر أرخصها يبدأ بـ 700 دولار أمريكي “تسريبا”

أظهرت تسريبات جديدة من موقع AppleTrack تفاصيل شاملة حول سلسلة آيفون 12 القادمة في 13 أكتوبر الجاري؛ ومتوافقة مع تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن إطلاق شركة آبل 4 نسخ مختلفة هذه المرة في مؤتمرها.

ووفقًا للموقع فإن الشركة ستطلق آيفون 12 ميني وآيفون 12 بالإضافة لنسخة آيفون 12 برو وبرو ماكس؛ حيث ستدعم النسخ الأربعة تقنية اتصال الجيل الخامس 5G وترددات mmWave في الولايات المتحدة.

وأشارت التسريبات إلى أن الآيفونات الأربعة ستأتي مع شاشة آبل Retina XDR التي زودتها الشركة بمادة السيراميك لزيادة متانتها وجعلها أكثر مقاومة للصدمات كما أن السلسلة ستدعم التقاط الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR.

وجاء تفاصيل مواصفات سلسلة الآيفون الجديدة حسب التسريبات كالتالي:

آيفون 12 ميني “iPhone 12 mini”

سيأتي الهاتف بشاشة 5.4 بوصة مع خيارات مساحة تخزين من 64 – 256 جيجابايت وكاميرا خلفية مزدوجة. سيبدأ سعره من 699 دولار أمريكي وسيتوفر بالألوان الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأخضر وسيطرح للطلب المسبق في 6 أو 7 نوفمبر بينما سيتم طرح في السوق 13 أو 14 من نفس الشهر.

آيفون 12 “iPhone 12”

سيحمل شاشة 6.1 بوصة بخيارت مساحة تخزين من 64 – 256 جيجابايت وسيحمل أيضًا كاميرا مزدوجة؛ بينما رجح التقرير أن يبدأ سعره من 799 دولار أمريكي وسيتوفر بالألوان ذاتها لنسخة الميني، وسيتوفر للطلب المسبق في 16 أو 17 أكتوبر وسيتم طرحه إما في 23 أو 24 أكتوبر.

آيفون 12 برو “iPhone 12 Pro”

سيملك شاشة 6.1 بوصة مع مساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 حتى 512 جيجابايت مع كاميرا خلفية ثلاثية واحدة واسعة وعدسة مكبرة 4× تكبير بصري مع مستشعر LIDAR المخصص لتطبيقات الواقع المعزز. سيتوفر الهاتف بالألوان الذهبي والفضي والأزرق والجرافيتي وسيدأ سعره وفق التوقعات من 999 دولار أمريكي وسيتوفر للطلب المسبق ويطرح في السوق مع نسخة آيفون 12.

آيفون 12 برو ماكس “iPhone 12 Pro Max”

هو النسخة الأكبر والأعلى مواصفات سيحمل شاشة 6.7 بوصة ويوفر خيارات مساحة من 128 – 512 جيجابايت مع كاميرا رباعية _ثلاث عدسات مع مستشعر LIDAR_ مع قدرة تكبير بصري 5×. سيتوفر بالألوان الذهبي والفضي والأزرق والجرافيتي بسعر يبدأ من 1,099 دولار أمريكي و ستفتح الشركة باب الطلب المسبق 13 أو 14 أكتوبر وسيطرح في السوق 20 أو 21 نوفمبر.

بالإضافة لتفاصيل الأيفون تحدثت بعض التقارير عن خطة آبل إطلاق شاحن لاسلكي باسم “MagSafe” خلال مؤتمرها؛ مع احتمال إطلاقها أيضًا سماعات رأس “هيدفون” تحت علاماتها التجارية.

على كل حال يبقى الخبر اليقين في مؤتمر الشركة؛ الذي تفصلنا عنه قرابة الثلاثة أيام فقط، حيث سنتكون في تغطية مباشرة عبر موقعنا لكل ما ستعلن عنه صانعة الآيفون.

المصدر: عالم التقنية.

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