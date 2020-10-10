راتب الليبي لا يكفي لوجبة.. إليك أغلى 10 مطاعم عالميا

ارتفعت في السنوات الأخيرة وتيرة الاعتماد على المطاعم بسبب رغبة الكثيرين الخروج من المنزل إضافة إلى قضاء الكثير من الناس وقتهم في العمل والسفر.

فإذا كنت من أصحاب الميزانية المحدودة، فعليك التعرف على هذه القائمة من أغلى مطاعم العالم من باب الفضول ليس أكثر.

مطعم Ithaa Undersea في جزر المالديف: هو أول مطعم في العالم تحت الماء ويقع على عمق 5 أمتار تحت المحيط الهندي، ويقع في جزيرة رانجالي في جزر المالديف، وتبلغ تكلفة الوجبة للشخص الواحد 320 دولارا، ويمكن للمطعم أن يستضيف 14 شخصا فقط.

مطعم Aragawa في اليابان: يقع في الطابق السفلي من مبنى قديم في العاصمة طوكيو، ويتراوح سعر الوجبة للشخص الواحد من 260 إلى 370 دولارا، ويشتهر بتقديم لحوم الأبقار التي تم تربيتها في أفضل الظروف وتلقت معاملة خاصة قبل ذبحها، وهذا سبب ارتفاع أسعاره.

مطعم Kitcho Arashiyama في طوكيو باليابان: تكلفة الوجبة للشخص الواحد تتراوح بين 380 إلى 570 دولارا، يشتهر بزخارفه الجميلة، تم تصميمه بشكل خاص حيث يطل على الحدائق، يملك 6 أفرع لكن فرع طوكيو هو الأفضل، ويقدم 10 أطباق رئيسية للعشاء بعضها من بين الأفضل في العالم.

مطعم Guy Savoy في فرنسا: يملك فرعًا آخر في لاس فيغاس لكن الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس، يقدم 13 طبقا رئيسيا بدون مشروبات، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد من 385 إلى 626 دولارا، وهو يركز بشكل كبير على اللحوم والأسماك.

مطعم De L’Hôtel De Ville في سويسرا: يعد واحدًا من أفضل المطاعم في العالم بسبب الجودة الاستثنائية للطعام، كما تبلغ تكلفة الوجبة للشخص الواحد 415 دولارًا، قائمته مكونة من 11 طبقًا من اللحوم البرية والبحرية، يديره الشيف الشهير فرانك جيوفاني.

مطعم Maison Pic Valence في باريس: تترأس صوفي بيك هذا المطعم الموروث عن عائلتها، ويملك عددًا من أفضل الطهاة الإناث في العالم، تكلفة الوجبة للشخص 445 دولارا، يقدم أطباقًا شهية من لحوم برية وبحرية مثل الغزلان، كما يقوم بتقديم تشكيلة من أفضل أنواع الشوكولاته في العالم، ويبلغ عمر المطعم 130 عامًا تقريبًا.

مطعم Masa في نيويورك: برئاسة الشيف ماسا تاكاياما، تبلغ تكلفة الوجبة للشخص الواحد 595 دولار بدون المشروبات والضرائب، يشتهر بطبقه الرئيسي هو السوشي، لا يوجد قائمة رسمية معتمدة حيث يقوم الطهاة بإعداد الطعام من المكونات الطازجة المتوافرة خلال اليوم.

مطعم Ultraviolet في شنغهاي بالصين: يتكون من طاولة واحدة تتسع لعشرة أشخاص، وتبلغ تكلفة الوجبة للشخص الواحد بين 570 إلى 900 دولار، وكل شخص يمكنه أن يتذوق ما بين 10 إلى 20 طبقا، ويختار ما يريد أن يأكله، ويتم تقديم الطعام بأكثر الطرق ابتكارًا، ويفتخر المطعم بأنه يوفر 3 عمال لكل ضيف.

مطعم Per Se في نيويورك: تبلغ تكلفة الوجبة فيه 680 دولارا، افتتح في عام 2004 يقدم 3 قوائم تذوق، كل قائمة تحتوي على 9 أطباق، تركز بشكل أساسي على المأكولات الفرنسية والأمريكية، يحتوي على 19 طاولة فقط.

وأخيرًا مطعم Sublimotion في جزيرة إيبيزا في إسبانيا: هو أغلى مطعم في العالم وتكلفة الوجبة للشخص الواحد تصل إلى 2380 دولارا أمريكيا، ويقدم قائمة تذوق مكونة من 20 طبق، ويفتح المطعم أبوابه من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر فقط ويديره الشيف باكو رونسيرو، وفي حال حجزت فيه سينتظرك فريق محترف مكون من 25 عاملا محترفا، ويقدمون الأطباق الـ 20 واحدًا تلو الآخر على مدار ثلاث ساعات، وبينما تتناول الطعام ستستمع بعروض الليزر وعناصر الواقع الافتراضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية