مهرجان مالمو للسينما العربية يتحدى كورونا

شهد يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية في مدينة مالمو الواقعة جنوب السويد وسط احتفالية بسيطة فرضها انتشار فيروس كورونا.

وستشهد الدورة الـ10 التي ستستمر حتى 13 أكتوبر الجاري عرض 45 فيلماً من مصر، لبنان، تونس، العراق، السودان، السعودية، وعدة دول عربية أخرى.

وافتُتِحَ المهرجان بعرض الفيلم المغربي آدم من بطولة نسرين الراضي، وفي يوم الجمعة 9 أكتوبر ألقى المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي محاضرة بعنوان كورونا والسينما تناول فيها تأثير الفيروس على الإنتاج السينمائي، وروى تجربته الشخصية في الإنتاج قبل انتشار كورونا وبعد انتشارها.

وسيختتم المهرجان بعرض الفيلم الجزائري مطاريس للمخرج رشيد بن حاج.

يذكر أنّ 12 فيلماً يتنافسون على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و24 فيلماً سيتنافسون على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، في حين ستتوزع باقي الأفلام على برامج نوعية مختلفة.

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