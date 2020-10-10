للوقاية من كورونا.. عليك تجنب الأطعمة التالية

قالت عالمة الأوبئة الروسية أولجا نيناستينا إنّ الوقاية من فيروس كورونا تتطلب تجنب تناول الناس للأطعمة التي تضعف المناعة، وتزيد من احتمال الإصابة بالمرض.

ودعت الناس للتخفيف من تناول الوجبات السريعة، الأطعمة المعلبة، والأطعمة المقلية، لأنّها لا تقوي المناعة، بالإضافة لاستبعاد السكر من النظام الغذائي أو عدم الإفراط في تناوله.

وبررت ذلك بأنّ الأطعمة المصنعة محرومة من القيمة الغذائية، وبأنّ السكر يترك أثراً سلبياً على نفاذية جدار الأوعية الدموية ونمو البكتريا.

وطالبت الناس بتقوية الجهاز المناعي من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، كالخضار، الفواكه، الأسماك، المأكولات البحرية، الدواجن، منتجات الألبان، بالإضافة للإكثار من شرب السوائل.

كما أوصت أولجا نيناستينا بضرورة الاهتمام بغذاء كبار السن، حيث يجب أن يحتوي على كمية كافية من البروتينات والفيتامينات.

وقالت عالمة الأوبئة الروسية إنّ الطعام لا يكفي لوحده في تقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا ما لم يرافقه مزيد من الحركة واستنشاق الهواء النقي.

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