شركة توظف حيواناً لمساعدة موظفيها على الاسترخاء

عمدت شركة فيديو صينية ناشئة لتوظيف حيوان مكتبي أليف مزيج من حيوانات اللاما ألباكا أطلقت عليه اسم تو بايوان.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ووكسي الصينية إنّ هذا الحيوان يضيف جواً من المرح داخل الشركة، ويخفف التوتر لدى الموظفين، ويرسم الابتسامة على وجوههم.

وقال مدير الشركة إنّ تو بايوان يجلب لهم الفرح والسعادة رغم تصرفه بشقاوة في بعض الأحيان، وأكدّ تخصيص يوم في الأسبوع من أجل إخراجه للتنزه في حرم الشركة الخارجي، والتجول في حديقتها الخضراء

يذكر أن تو بايوان أصبح نجماً على تطبيق تيك توك بعدما قامت الشركة بتصوير العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر حياته داخل الشركة، وطريقة تعامله مع الموظفين الذين يشعرون بسعادة كبيرة لوجوده بينهم.

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