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شركة توظف حيواناً لمساعدة موظفيها على الاسترخاء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عمدت شركة فيديو صينية ناشئة لتوظيف حيوان مكتبي أليف مزيج من حيوانات اللاما ألباكا أطلقت عليه اسم تو بايوان.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ووكسي الصينية إنّ هذا الحيوان يضيف جواً من المرح داخل الشركة، ويخفف التوتر لدى الموظفين، ويرسم الابتسامة على وجوههم.

وقال مدير الشركة إنّ تو بايوان يجلب لهم الفرح والسعادة رغم تصرفه بشقاوة في بعض الأحيان، وأكدّ تخصيص يوم في الأسبوع من أجل إخراجه للتنزه في حرم الشركة الخارجي، والتجول في حديقتها الخضراء

يذكر أن تو بايوان أصبح نجماً على تطبيق تيك توك بعدما قامت الشركة بتصوير العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر حياته داخل الشركة، وطريقة تعامله مع الموظفين الذين يشعرون بسعادة كبيرة لوجوده بينهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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