أهم 10 مزايا في نظام iOS 14

أطلقت شركة آبل الأمريكية مؤخرًا أحد أنظمة التشغيل الخاصة بها iOS 14 ببعض التحسينات والميزات التي كان ينتظرها عشاق هواتف آيفون، مثل تغيير بعض التطبيقات الافتراضية، فإليكم أبرز 10 مزايا مخفية في النظام الجديد:

بدأت شركة آبل بالسماح لمستخدمي نظام تشغيلها اختيار تطبيقات أخرى غير تطبيقاتها الافتراضية وتحديدا تطبيق المتصفح أو البريد الإلكتروني، فيمكن الآن تغيير متصفح Safari واختيار التطبيق الذي تريده على غرار هواتف أندرويد، ولفعل ذلك عليك الدخول إلى الإعدادات، ثم تضغط على المتصفح الذي ترغب بجعله افتراضيًا ثم الضغط على “تطبيق المتصفح الافتراضي” ونفس الخطوات لتطبيق البريد.

وللمرة الأولى أيضًا، أصبح بالإمكان إزالة أي تطبيق من الشاشة الرئيسية، دون أن يتم حذفه بالكامل، فعند الضغط مطولًا على أي تطبيق سيظهر خيار “إزالة من الشاشة الرئيسية” كما يمكن إيقاف ظهور التطبيقات التي يتم تحميلها تلقائيًا على الشاشة الرئيسية من خلال الذهاب لإعدادات الشاشة الرئيسية واختيار مكتبة التطبيقات فقط.

إذا قمت بالذهاب لإعدادات الكاميرا، ستلاحظ خياراً لتخصيص “زر رفع الصوت لالتقاط صور متتالية” عند تفعيله، يمكن التقاط صور متتالية بشكل سريع وسهل عبر الضغط المطوّل على زر رفع الصوت، بينما أصبح الضغط المطول على أيقونة التقاط الصور يحوّل إلى تصوير مقاطع فيديو.

بات من الممكن الوصول إلى وظائف محدّدة عبر الضغط على ظهر الجهاز مرتين أو ثلاث، يمكنك تحديد الوظيفة التي تريدها مثل قفل الهاتف أو الوصول إلى الإعدادات أو فتح تطبيق معين أو التقاط صورة للشاشة ومن أجل ذلك يجب أن تذهب إلى الإعدادات ثم “تسهيلات الاستخدام” ثم “اللمس” وستجد خيار “الضغط من الخلف” حيث يمكنك تحديد المهام التي تريدها، الميزة تعمل على إصدارات آيفون 8 وأحدث.

ميزة جديدة في iOS 14 تمكّن الهاتف من التعرّف على بعض الأصوات، ولتفعيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات ثم “تسهيلات الاستخدام” ثم “التعرف على الصوت” وقم بتشغيلها، قم باختيار الأصوات التي تريد، مثل النار وصفارات الإنذار والقطط والكلاب وأجهزتك في المنزل وجرس الباب، وبكاء الأطفال، وعندما يسمع الهاتف إحدى هذه الأصوات المفعّلة سيقوم بإرسال تنبيه، لكن هذه الميزة ستلغي إمكانية تشغيل المساعد الصوتي سيري عند القول “Hey Siri”.

سابقًا في نظام iOS، كان يُمكن إخفاء صورك الخاصة في ألبوم يسمّى “الألبوم المخفي” الآن مع تحديث iOS 14 أصبح بإمكانك إخفاء الألبوم المخفي أيضاً، وذلك عبر التوجه إلى قسم “الصور” في تطبيق الإعدادات ثم قم بإلغاء تفعيل “الألبوم المخفي”، أو يمكنك فعل العكس لإعادة الألبوم إلى تطبيق الصور بجانب الألبومات الأخرى.

أضافت آبل ميزة مهمة يمكنك من خلالها معرفة إذا ما كان هناك تطبيق يتجسس عليك هذه الميزة تجعل الآيفون يُظهر نقطة خضراء صغيرة في الجزء العلوي على اليمين عندما يتم استخدام الكاميرا، أو برتقالية إذا كان الهاتف يقوم بتسجيل الصوت.

هل واجهت مشكلة بسبب الضجيج المحيط عند تسجيل مقاطع صوتية في أماكن عامة ومزدحمة، الآن أصبح من الممكن معالجة المقطع المسجّل بسهولة، حيث أضافت الشركة ميزات جديدة في تطبيق تسجيل الصوت، بعد أن تقوم بتسجيل أي مقطع صوتي، قم بالضغط على النقاط الثلاث واختيار ميزة “تعديل التسجيل” ستجد أعلى اليسار أيقونة على شكل عصا سحرية عند الضغط عليها سيقوم الجهاز بتعديل المقطع وإزالة الضجيج.

هل سبق أن جاءك اتصال وقطع ما كنت تفعله على الهاتف مثل مشاهدة فيديو أو ممارسة لعبة؟ الآن آبل أوجدت حلّا لهذه المشكلة حيث أصبح عرض المكالمات الواردة على شكل إشعار صغير أعلى الشاشة بدلا من تغطية الشاشة بالكامل، وذلك عبر “إعدادات الاتصال”.

هل تقوم بتخزين الكثير من كلمات المرور على النظام بسبب حساباتك الكثيرة، في iOS 14، أضافت الشركة ميزة “توصيات الأمان” هذه الميزة ستقوم بتنبيهك عند تسريب كلمة المرور الخاصة بك أو اختراق للبيانات، كما أنها تقترح عليك تغيير كلمات المرور التي يستخدمها أشخاص آخرون التي يسهل توقعها، ولتفعيل الميزة، اذهب إلى الإعدادات ثم “كلمات المرور” ثم “توصيات الأمان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية