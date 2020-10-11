في اليوم العالمي للطفلة: صوتها المستقبل المتكافئ

يُصادف اليوم 11 أكتوبر، اليوم العالمي للطفلة، الذي اختارت لهُ الأمم المتحدة شعارا لهذا العام “صوتي، مستقبلنا المتكافئ”.

وأوضحت الأمم المتحدة، “دعونا نغتنم الفرصة لنلهم ما تراه الفتيات المراهقات على أنه التغيير الذي يريدنه، والحلول – الكبيرة والصغيرة – التي يقودونها وتطالب بها في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت الأمم المتحدة، بقولها: “في عام 2020، نحتفل بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين – جدول الأعمال العالمي للنهوض بحقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان”.

وتابعت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، “أطلق جيل المساواة كذلك في أوائل عام 2020 كحملة وحركة متعددة السنوات ومتعددة الشركاء لاتخاذ إجراءات جريئة بشأن المساواة بين الجنسين. ويعتبر السرد الواضح والإجراءات المتعلقة باحتياجات وفرص المراهقات وحلولهن أمرًا محوريًا في مهمة جيل المساواة”.

وأكدت الأمم المتحدة، على قوة الفتيات المراهقات في جميع أنحاء العالم كصانعات للتغيير، وأن هذا العام سيُركز الاحتفال باليوم العالمي للطفلة، على مطالبهن، وهي عيشة ببيئة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتعلم مهارات جديدة تجاه المستقبل الذي يختارونه، وقم بقيادة جيل من النشطاء لتسريع التغيير الاجتماعي.

ودعت الأمم المتحدة، بمشاركة القصص بالمناسبة، “شاركوا قصصًا عن الفتيات المراهقات الملهمات أو المنظمات التي تقودها الفتيات اللواتي يطورن حلولًا مبتكرة أو تقود الجهود نحو التغيير الاجتماعي الإيجابي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في مجتمعاتهن ودولهن. دعونا نعزز قيادتهم وأفعالهم وتأثيرهم لإلهام الآخرين”.

وأشارت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي: “المشاركة في تفعيل رقمي بقيادة الشباب في اليوم العالمي للفتاة. ويقوم الشباب في جميع أنحاء العالم بتطوير حملة نشاط رقمي تهدف إلى رفع تنوع أصوات الفتيات ورؤيتهن لمستقبل مُعاد تصوره”.

معلومات أساسية عن اليوم العالمي للطفلة:

وفقا لما نقلته الأمم المتحدة: “في عام 1995، عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، واعتمدت البلدان بالإجماع إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُعد الخطة الأكثير تقدما على الأطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات. وكان هذا الإعلان هو أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد. في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم”.

ومن أهداف اليوم الدولي للطفلة، التركيز على الاهتمام و الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.

وتتضمن الخطة الأممية، للتنمية المستدامة، عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدها قادة العالم في 2015 — خارطة طريق لتحقيق التقدم المستدام يشمل الجميع.

ونشرت الأمم المتحدة معلومات حول الفتيات في العالم، حيث ذكرت: “في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 1 من كل 4 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا لا يعملن ولا في التعليم أو التدريب مقارنة بواحدة من كل 10 فتيان في نفس العمر. وبحلول عام 2021، ستعيش حوالي 435 مليون امرأة وفتاة على أقل من 1.90 دولار في اليوم – بما في ذلك 47 مليون دفعت إلى الفقر نتيجة كوفيد-19”.

وكشفت المعلومات عن تعرض “واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي أو الجنسي. تُظهر البيانات المستجدة أنه منذ اندلاع كوفيد-19، ازداد العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف المنزلي”.

وتضمنت المعلومات عن الفتيات: “ما لا يقل عن 60٪ من البلدان لا تزال تمارس التمييز ضد حقوق البنات في وراثة الأصول من الأراضي العقارية و الغيرعقارية سواء في القانون أو الممارسة”.

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