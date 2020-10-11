تطبيق Google Arts & Culture يتيح لك الآن استعراض أشهر اللوحات ووضع نفسك داخلها بشكل احترافي!

حسنًا، هناك عشرات التطبيقات حاليًا التي توفّر لك فلترات رائعة لتضعها فوق صورتك! وبعض هذه التطبيقات يوفّر تقنيات مرتفعة جدًا لتقديم أعلى جودة، تمامًا مثل سناب شات أو فوتوشوب كاميرا! لكن جوجل اليوم لديها مساهمة قوية من خلال تطبيق Google Arts & Culture والذي كان متخصصًا في توفير المعلومات والمقالات عن الأعمال الفنية.

تطبيق Google Arts & Culture يتيح لك تحويل صورتك للوحة أصلية!

أصدرت جوجل تحديثًا جديدة لتطبيق Arts & Culture، وهو التطبيق الذي كان متخصصًا في تصفّح اللوحات وأهم المعلومات عنها، لكن مع التحديث الجديد تم إضافة خاصية الكاميرا، وببساطة يُمكنك تصوير نفسك أو إضافة أي صورة من معرض الصور ومن ثم تحويلها إلى واحدة من أشهر اللوحات العالمية! مثل لوحات فان جوخ ودافينشي!

كما يُمكنك أن تتوقع، التطبيق يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو يتيح لك من ناحية أن تعدل صورتك وتحولها إلى لوحة حيّة بنفس الألوان والحركة، أو أن تتحرك بوجهك ضمن الفلتر نفسه على شكل فيديو! وفي الصور التالية نوضّح لكم:

يُمكنك أن تبدأ في تحميل التطبيق من هنا لهواتف أندرويد أو من هنا لهواتف آيفون ولوحيات آيباد، ولعل أول ما ستلاحظه هو أن التطبيق يركّز بشكل رئيسي على لوحيات العبقري فينسينت فان جوخ لكن بلا شك ستجد الكثير من اللوحات لتتعامل معها!

من خلال الخاصية الجديدة ستتمكن من الوصول لعدد من الاستخدامات وهي Art Filter، Art Transfer وArt Selfie، وكل خاصية تتيح لك نوعية من الصور، أضف إلى ذلك وجود خيارات أخرى أقل استخدامًا، ولا تنسى هدف التطبيق الرئيسي، وهو تثقيفك بأهم الأماكن والأعمال الفنية!