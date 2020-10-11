100 مليون مشاهد لحفل إفتراضي أقامته فرقة كورية

أقيم حفل إفتراضي لـفرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية أمس السبت وانضم الى الحفل ما يزيد عن 100 مليون شخص من جماهير فرقة البوب الشبابية الشهيرة على الإنترنت.

وكانت الفرقة المؤلفة من 7 أعضاء قد ألغت خططها الاولية لإقامة عرض حي لجمهور محدد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع قيود الحكومة للتباعد الإجتماعي.

وبحسب البيانات فإن أعداد الجمهور وصلت 114 مليون مشاهد من جميع أنحاء العالم والجدير بالذكر أن اغنية “ديناميت” التي تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية الشهر الماضي حققت تفاعل مع الجمهور وهي أول أغنية للفرقة باللغة الإنجليزية.

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