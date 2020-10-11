تقرير – الكشف عن موعد إطلاق أول جهاز ماك بوك بمعالج ابل سيليكون!

يبدو أن النقلة الثورية المنتظرة لأجهزة ماك بوك لن يطول انتظارها، إذ تشير آخر التقارير الواردة من صحيفة بلومبيرج الأمريكية أن ابل سوف تكشف عن جهاز ماك بوك بمعالج ابل سيليكون Apple Silicon الجديد خلال شهر نوفمبر القادم.

جدير بالذكر أن ابل سوف تعقد مؤتمراً خلال أيام قليلة لكن مؤتمر شهر أكتوبر سوف يكون مخصصاً للإعلان عن هواتف ايفون 12 بجانب أجهزة أخرى.

أما الإعلان عن جهاز ماك بوك الجديد فسوف يتأجل إلى شهر نوفمبر القادم في مؤتمر آخر منفصل، وقد يشهد أيضاً المؤتمر الإعلان عن أجهزة أخرى، لأن أجندة ابل مزدحمة هذا العام برغم انتشار وباء فيرس كورونا.

حتى الآن لا يوجد اتفاق على الهيئة التي سيكون عليها هذا الجهاز، عل سيكون بشاشة 12 أو 13 إنش وهل سيكون ضمن سلسلة ماك بوك برو أو ماك بوك آير.

وكانت ابل قد أعلنت في وقت سابق من العام خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 التخلي عن معالجات انتل وانتقالها إلى معالجات من تصميمها بمعمارية ARM. المعالج الجديد من ابل سوف يحمل اسم ابل سيليكون Apple Silicon.

المعالج هو من تصميم ابل ومن صناعة شركة TSMC التايوانية مع استخدام تقنية معالجة 5 نانومتر الجديدة أيضاً، فهو نسخة مخصصة للحواسيب من معالج ابل A14 الجديد المخصص لأجهزة الايفون والايباد.

معالج ابل سيليكون سوف يأتي على الأرجح مع 12 نواة: 4 منها للاستخدام العادي، و 8 للاستخدام الثقيل والبرامج عالية الأداء.