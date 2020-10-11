مكوك “أوريول” يستعد للإطلاق نهاية 2023

أعلن مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية دميتري روغوزين عن مكوك “أوريول” الذي سيقوم بأول تحليق فضائي غير مأهول من مطار “فوستوتشني” شرق روسيا نهاية 2023.

وأوضح أن تصميم المكوك يجري على قدم وساق ويجب أن يجرى الإختبار الأول في نوفيمبر بعد 3 سنوات وقال إنه غير مخصص للعمل في مدار الأرض المنخفض” ويمكن لمركبة “سويوز” أن تستخدم لهذا الغرض لـ10 أعوام قادمة.

وأضاف أن هذا المكوك مماثل لمكوك “أوريون” الفضائي الأمريكي ومخصص للعمل خارج الحقل المغناطيسي للأرض ويسمح تصميمه بالعودة إلى الأرض بسرعة 13 كيلومتراً في الثانية ومن المتوقع أن تطلق المكوك الى القمر بحلول 2028.

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