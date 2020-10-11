سامسونج تسخر بشكل قاسي من هواوي بسبب فقدانها لخدمات جوجل

نحن جميعًا نعرف قصة هواوي الآن، خصوصًا أنها مستمرة لحوالي العماين الكاملين! هواتف هواوي لا تدعم خدمات أو تطبيقات جوجل، وهذا في حد ذاته عيب كبير فيها مقارنةً مع الهواتف الأخرى، لأنه سيضطرك للاعتماد على متاجر تطبيقات خارجية وسيحرمك من مزامنة جوجل المستمرة! وهو ما دفع سامسونج للسخرية من هواوي حول هذا الشأن، وكذلك أن تدفع مستخدمي هواتف هواوي لاستبدالها بهواتف جديدة من سامسونج!

سامسونج تسخر من هواوي وتدعو المستخدمين لاستبدال هواتفهم

بدأ الحساب الرسمي لسامسونج في المملكة المتحدة في دعوة المستخدمين لاستبدال هواتفهم القديمة من هواوي -وخوصًا هاتف ميت 30 برو- بهاتف جالكسي نوت 20 ألترا الجديد، وذلك في مقابل تقييم هاتف ميت 30 برو في مقابل 350 جنيه استرليني تقريبًا.

ذكرت سامسونج أن المستخدمين لديهم القدرة على إنجاز هذا الاستبدال حتى يوم 8/11/2020 أي لفترة طويلة من الوقت، لكن العملاقة الكورية لم تكتفي بهذا، بل نشرت فيديو صغير ساخر يعلّق بالطبع على حرمان هواتف هواوي من خدمات وتطبيقات جوجل، خصوصًا في السوق الإنجليزي والأوروبي، وهو سوق يعتمد على خدمات وتطبيقات جوجل، على عكس السوق الصيني.

Switch to a Samsung Galaxy Note20 Ultra and get up to £350* off when you trade in your old Huawei.

Purchase from Samsung Shop Online before 08/11/20. £350 trade in value is for Huawei P30 Pro device. T&Cs apply — Samsung UK (@SamsungUK) ٥ أكتوبر ٢٠٢٠

هواوي استثمرت ملايين الدولارات في إنشاء وتطوير متجر AppGallery من الصفر، ودعت ملايين المطورين لنشر تطبيقاتهم على متجر هواوي الخاص، لكن ومع كل هذه الاجتهادات لازال المستخدمين خصوصًا أولئك الذين لا يفقهون كثيرًا في الأمور التقنية يواجهوا مشاكل وصعوبة في التعامل مع هواتف ولوحيات هواوي الجديدة.

يُذكر أن ما فعلته سامسونج في عالم الأعمال ليس بعيب أو شيء غير أخلاقي، بالعكس، كافة الشركات تصادم بعضها البعض بهذه الطريقة والتي يجدها البعض مضحكة، ويجدها البعض الآخر قاسية!

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