تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – كل ما تحتاجه من تطبيقات عملية وعروض رائعة مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق McAfee Mobile Security لحماية جهازك وملفاتك

أحد أفضل التطبيقات في في حماية جهازك من البرمجيات الخبثة والفيروسات، كما يوفر خواص أخرى مثل الحماية من السرقات والمواقع الاحتيالية والتصفح الآمن ونسخ جهات الاتصال احتياطياً وإخفاء الصور والملفات. كل هذه المزايا مجانية (فقط خدمة VPN هي المدفوعة إذا أردت استخدامها).

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Remote, Keyboard & Mouse حوّل الايفون والايباد إلى فأرة أو لوحة مفاتيح للحاسوب

هل تعطلت الفأرة أو لوحة اللمس أو لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوبك (ويندوز أو ماك) ؟ هل تود التحكم بحاسوبك عن بعد؟ حسناً، إليك هذا التطبيق الذي من خلاله يمكن تحويل الايفون والايباد إلى فأرة أو لوحة مفاتيح للتحكم بالحاسوب سواء للكتابة أو تشغيل وإغلاق التطبيقات أو التحكم بمشغل الموسيقى أو حتى إيقاف وإعادة تشغيل الحاسوب وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Calming Sounds للتأمل والاسترخاء

الحياة مليئة بالتوتر والضغط العصبي ومن المهم الالتزام ببعض عادات الصحة النفسية مثل التنفس والتأمل والاسترخاء والذي يتيح لك هذا التطبيق من خلال مجموعة من الأصوات المميزة المنتقاة بعناية للمساعدة على الاسترخاء أو التركيز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Photo Power Tools لتحرير وتعديل الصور

هو تطبيق مميز يحتوي على العديد من الأدوات الخاصة بتعديل الصور بالإضافة إلى العديد من الفلاتر والتأثيرات وأدوات التحكم بالألوان والإضاءة والتباين، ما يميز هذا التطبيق أيضاً صغر حجمه الذي لا يتعدي 10 ميجابايت.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Widget◦ لإنشاء ويدجت خاص بك

هو تطبيق مميز صدر مؤخراً بتبح لك إنشاء وتخصيص الويدجت وإضافتها إلى الشاشة الرئيسية بالشكل والطريقة التي تحب والتصميم الذي تريد كما يوفر أيضاً باقات مميزة من الأيقونات وقوالب متعددة للوقت والتاريخ مصحوبة بمقولات وحكم.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Favorites Widgetizer – إضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية

تحديث iOS 14 يدعم إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية كما نعلم، وهذا التطبيق يتيح لك إضافة جهات الاتصال المفضلة لديك التي تتواصل معهم بكثرة إلى الشاشة الرئيسية على هيئة ويدجت للاتصال به أو مراسلته سريعاً.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق جوجل بودكاست – استمع إلى برامج وحلقات صوتية

خدمات البودكاست أو البث الصوتي والإذاعي يهواها الكثيرون وننصحك بتجربتها عبر برنامج جوجل بودكاست لمتابعة حلقات البودكاست الصوتية باللغة العربية واللغات الأخرى التي تفهمها، يمكنك تحميلها أو الاستماع إليها مباشرة في أي وقت، والاشتراك في البودكاست الذي تحبه وتنبيهك بالحلقات الجديدة. هناك العديد من برامج البودكاست العربية المميزة في كافة المجالات تجدها مرتبة ومصنفة عبر هذا الموقع.

السعر : تحميل مجاني