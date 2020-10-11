تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تشكيلة من أفضل تطبيقات وألعاب اندرويد الجديدة والمتاحة مجانًا مؤقتًا

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.





تطبيق Trove – جديد مايكروسوفت للمصورين المحترفين



هذا التطبيق هو واحد من أبرز تطبيقات مايكروسوفت الجديدة، ومن خلاله يُمكنك بيع صورك لكي يتم استخدامها في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومن ثم استلام أموالك عبر منصات مثل بايبال، وبالطبع فالخدمة آمنة جدًا نظرًا لأنها تحت سقف مايكروسوفت، إلا أنها وحتى الآن لم تتوفر لكل البلدان.

السعر : مجّاني

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لعبة Hills Legend من أبرز ألعاب الرعب للاندرويد



تصنّف هذه اللعبة ضمن ألعاب الأكشن والرعب، وهي في الأساس لعبة مدفوعة لكنها متوفرة الآن مجانًا لفترة محدودة، واللعبة تعد من ألعاب التصويب للطرف الأول وتقدّم قصة متماسكة ورسوميات مميزة، وطبقًا لعدد تحميلاتها على متجر بلاي وتقييمها الإجمالي فهي تستحق التجربة بالتأكيد.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق Retro Music – أفضل مشغل موسيقى على الإطلاق



لفترة كبير لم أجد تطبيق موسيقى قادر على منافسة Musixmatch، هذا إلى أن تعثّرت في Retro، وهو حقًا أفضل تطبيق على الإطلاق لتشغيل الموسيقى طبقًا لتجربتي، كما أنه مجاني، يتيح لك التطبيق أشكال عديدة لتختار بينها، كما يتيح لك تنظيم بالغ الدقة لمكتبك الموسيقية مع عدد كبير من الخواص التي يُمكنك أن تكتشفها بنفسك، هذا في حين أن شراء النسخة الكاملة منه لا يكلّف سوى دولار أو دولار ونصف.

السعر : مجّاني

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تطبيق Make Me Better – حسن من حياتك ولغتك في نفس الوقت!



يتيح لك هذا التطبيق الرائع عددًا ضخمًا من المقالات والمحتوى النصي الذي يتمحور حول تطوير الشخصية والحصول على حياة أفضل، وكما تلاحظ فمحتواه يأتي بالإنجليزية، لهذا فهو حلّ مثالي لتحسين لغتك الإنجليزية جنبًا إلى جنب مع تحسين شخصيتك وحياتك! إضافة إلى أن المقالات والمحتوى المنشور عليه حقًا قيّم.

السعر : مجّانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق BlackBerry Protect – أحدث التطبيقات الأمنية للاندرويد



واحد من تطبيقات بلاك بيري الجديدة والتي تتمحور حول الأمان والحماية، وهو أمر طبيعي نظرًا لتفوق الشركة في هذا المجال! التطبيق يتيح لك أمان شامل لهاتفك الذكي مع إمكانية تحديد الروابط الضارة أو ملفات الـAPK التي تحتوي على مشاكل، كما يتيح لك حذف وإلغاء تنصيب أي تطبيق ضار، إلى جانب إمكانية عمل Scan للرسائل النصية القصيرة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Signal للتواصل المباشر مع نسبة أمان مثالية!



تطبيق Signal ينمو بسرعة رهيبة في هذه الآونة، والتطبيق ببساطة هو تطبيق تواصل مثله مثل واتساب وتيليجرام لكن مع خواص ومميزات أمان وحماية عالية جدًا، وبشكل عام فهو غير قابل للاختراق طبقًا لمصادر متخصصة عديدة، لكنه لازال يعاني مشكلة تطبيقات التواصل المستحدثة، حيث أن مستخدمينه قليلين نسبيًا، مثلًا أنا جربته ووجدت إثنين فقط من جهات إتصالي عليه!

السعر : مجّاني

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تطبيق Panels – إنشاء لوحة تحكم جانبية!



يتيح لك هذا التطبيق إنشاء لوحة تحكم جانبية عالية الأداء تمامًا مثل الهواتف التي تأتي مع Edge، يتيح لك التطبيق إنشاء اختصارات باللمس أو قائمة من التطبيقات أو إضافة جهات إتصالك المفضلة لتصل لها بمجرد سحب الشاشة إلى اليمين أو اليسار، هذا كما يتيح لك إضافة Widgets في نفس المنطقة! يستحق التجربة بلا شك.

السعر : مجّانية

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تطبيق MX Player – أفضل مشغّل فيديوهات للاندرويد



هذا التطبيق قد حصد حوالي العشر ملايين تقييم إيجابي! تطبيق MX Player هو وبلا شك أبرز مشغلات الفيديو لنظام أندرويد على الإطلاق، وأنا استخدمه منذ خمس سنوات أو أكثر، وهو حقًا يوفر لك كافة الأدوات التي قد تحتاجها على الإطلاق مع إمكانية تخصيص الواجهة، تحميل ترجمة الأفلام مباشرة، والمزيد..

السعر : مجّاني

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تطبيق Gif Me! لإنشاء صور GIF المتحركة باحترافية



يتيح لك هذا التطبيق تحويل أي فيديو إلى صورة GIF متحركة أو حتى تصوير الفيديو مباشرةً من خلاله وتحويله للصورة المتحركة، أضف إلى ذلك إمكانية إنشاء صور GIF متحركة بالاعتماد على ملفات صور موجودة لديك، كما يتيح لك الوصول للمزيد من العناصر من خلال خدمات مثل Tenor للصور المتحركة، ونظرًا لأنه مدفوع في الأصل فهو لا يضم أية إعلانات.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Preston Sterling – لعبة غموض وألغاز مميزة



هذه اللعبة الحديدة هي لعبة مدفوعة في الأساس وتقدّم تجربة لعب Puzzle وألغاز مع بعض من الرعب ضمن تصميم وشكل جمالي ممتازين! اللعبة تقدّم رسوميات ممتازة وهي متاحة مجانًا في الوقت الحالي.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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لعبة Genshin Impact – أكثر ألعاب أندرويد انتشارًا حاليًا



انتشرت لعبة Genshin Impact انتشار النار في الهشيم، وهي توفّر تجربة لعب مثالية من نوع RPG مع رسوم مشابهة للعبة Zelda Breath of The Wild الممتازة! كما أنها توفّر رسوم ممتازة وتجربة لعب مثالية وهو ما جعل مساحتها تصل إلى 6 جيجابايت! حتمًا يجب أن تجربها.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

