Realme تكشف عن تلفزيون 4K وكاميرا مراقبة

أزاحت شركة Realme الصينية الستار عن جهاز تلفاز جديد وكاميرا للمراقبة أطلقت عليهما Realme Smart TV SLED 4K، وRealme Smart Cam 360.

وسيعمل جهاز التلفزيون Realme Smart TV SLED 4K بمعالج MediaTek، ونظام تشغيل Android TV.

وستأتي شاشة التلفزيون بحجم 55 بوصة، وستُقدم تغطية لونية بنسبة 108% من ألوان NTSC gamut، وستحتوي على شهادة TUV Rheinland التي تؤكد انخفاض الضوء الأزرق فيها.

وزودت الشركة الصينية تلفزيونها الجديد بمحرك Chroma Boost الذي يُقدم جودة صورة بمعايير سينمائية، بالإضافة لدعمه تقنية +HDR 10، وبمكبرات صوتية ستريو رباعية، وبمكبرين من المكبرات الصوتية ذات النطاقات المتعددة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا التلفزيون بسعة 16 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 1.5 غيغا بايت، وسيحتوي على 9 من المنافذ، منفذ 5.0، واي فاي، وسيدعم مساعد غوغل الصوتي.

أما بالنسبة لكاميرا المراقبة Realme Smart Cam 360 فستحتوي على محركين، كاميرا FOV بزاوية 105 درجة ودقة 1080 بيكسل، مع نطاق ديناميكي واسع باستخدام ترميز الفيديو H.265.

وزودت الشركة الصينية الكاميرا بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت لتخزين مقاطع الفيديو الملتقطة عليها.

وتتميز هذه الكاميرا بإمكانية التحكم بها عبر تطبيق Realme link، وبدعمها الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة لمراقبة وتتبع الحركة في الوقت الفعلي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق التلفزيون Realme Smart TV SLED 4K يوم الـ16 من أكتوبر الجاري بسعر 585 دولارا أمريكيا، وكاميرا المراقبة Realme Smart Cam 360 بسعر 40 دولارا أمريكيا.

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