الثوم النيء يضر بهذه الفئة من الناس

قال طبيب الهضمية الروسي نيكيتا خارلوف إنّ تناول الثوم النيء يضر بالأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وأوضح الطبيب الروسي أنّ الثوم النيء يسبب ردة فعل عنيفة عند الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة، لأنّه يؤثر بشكل سلبي على الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، ويؤدي لحدوث انتفاخ في البطن، بالإضافة لسوء الهضم والإخراج.

وقال نيكيتا خارلوف إنّ هذه الأعراض ليست خطيرة لكنّها تزعج المريض لأنّها تؤثر بشكل سلبي على الأجسام المضادة الموجودة في جسم الإنسان مما يؤدي لزيادة احتمال الإصابة بالفيروسات والبكتيريا.

ودعا الطبيب الروسي الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي لتناول الثوم في الوجبات الجاهزة، وفرك الطعام به، بالإضافة لاستخدامه في صورة مجففة، كما أكدّ على أهمية ترك الثوم في الهواء لعدة دقائق بعد تقشيره، وقال إنّ تفاعله مع الهواء يزيد من فوائده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية