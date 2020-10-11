سعد المجرد يستعد لإحياء حفل استعراضي في مصر

أعلن مسرح كايرو شو عن اتفاقه مع النجم المغربي سعد المجرد على إحياء حفلة غنائية استعراضية في مسرح كايرو شو في التجمع الخامس بمصر.

وقالت إدارة المسرح إنّ الاتفاق في مراحله النهائية، ولم يبقَ سوى تحديد موعده بشكل رسمي، وموعد وصول الفنان المحبوب إلى مصر.

وأكدّت إدارة مسرح كايرو شو قدوم سعد المجرد لمصر قبل فترة من الحفل من أجل إجراء البروفات.

ووعد المسؤولون عن المسرح الجماهير بحفلٍ غير مسبوق على كافة المستويات الإخراجية والفنية.

ولم تؤكد إدارة المسرح مشاركة النجم المصري محمد رمضان في تأدية أغنية أنساي مع سعد المجرد من عدمها.

يذكر أن النجم المغربي أطلق منذ مدة أغنية عدى الكلام باللهجة المصرية، والتي حققت أكثر من 78 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وأغنية عدى الكلام من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإخراج حكيم غراب.

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