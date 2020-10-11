أغرب فوز باليانصيب بعد 25 عاماً من المعاناة

ابتسم الحظ أخيراً لعائلة كيلكيني الأيرلندية وأهداها الجائزة الكبرى في اليانصيب بعدما دأبت على سحب نفس الأرقام لمدة 25 عاماً.

حيث ربحت العائلة جائزة كبرى في اليانصيب الإيرلندي بقيمة 7.4 مليون دولار أمريكي.

وقال أحد أفراد العائلة المحظوظة إنّه رأى إعلان الفائز بالجائزة أثناء تصفحه لصحيفة في متجر صديقه، وتأكدّ من فوزهم بالجائزة فور مشاهدته للأرقام التي كان يحفظها.

وفور تأكدّه من الخبر عاد الشاب لمنزل عائلته ليزف لهم النبأ السعيد، وقال إنّ الجائزة جاءت في الوقت المناسب، وأنقذتهم من الضائقة المالية التي يمرون بها.

وأكدّت عائلة كيلكيني عدم صرف الجائزة على شراء السيارات الباهظة الثمن، وقالت إنّها ستقوم في البداية بتسديد القروض العقارية، ومن ثم ستفكر ماذا ستفعل بالجائزة.

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