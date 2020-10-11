مراهق يحقق إنجازا غير مسبوق ويدخل موسوعة غينيس

تمكن المراهق الأمريكي جاكسون من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر شابٍ سناً أحرز نجاحاً بارزاً، بعدما نجح في تصميم مفاعل نووي نشط.

وقال الطالب البالغ من العمر 13 عاماً إنّ صناعة المفاعل النشط استغرقت عامين، قام خلالهما بحل جميع المشكلات التي تعرض لها أثناء تجميع المفاعل دون أن يطلب المساعدة من أحد.

وأشار جاكسون إلى إنّه اقتدى بالطالب تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلاً نووياً حرارياً في سن الـ 14.

وقال جاكسون الذي يعيش في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية إنّ مشروعه كان معقداً، حيث استمر لنصف عام في إنشاء حجرة معزولة محكمة الإغلاق، وأكدّ استخدامه الكهرباء لتسريع ذرتين من الديوتيريوم معاً حتى تندمجا في ذرة الهيليوم، وتطلق النيوترون الذي يمكن استخدامه لتسخين المياه وتشغيل المحرك البخاري.

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