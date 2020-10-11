جديد كورسير.. فأرة لاسلكية بـ6 أزرار مناسبة للألعاب

أعلنت شركة كورسير الأمريكية عن فأرة لاسلكية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Katar Pro Wireless.

وستأتي الفأرة الجديدة بوزن 96 غراماً، وستحتوي على مستشعر بصري PMW3325 من PixArt بدقة وضوح تصل إلى 10000 نقطة في البوصة المربعة.

وزودت الشركة الأمريكية فأرتها الجديدة بـ 6 أزرار يمكن برمجتها من خلال برنامج كورسير iCUE، بما في ذلك تعيين وحدات الماكرو وتخزين برمجة الأزرار على الفأرة بصورة مباشرة.

وستحتوي فأرة Katar Pro Wireless على بطارية AA تعمل لمدة 135 ساعة في الشحنة الواحدة، وزر صغير أعلى لمبة LED يساعد المستخدم على ضبط الحساسية على 3 مراحل، كما تقوم لمبة LED الموجودة في الفأرة بالإشارة لحالة شحن البطارية، والانتقال بين وضع الأداء الفائق ووضع توفير الطاقة.

وتتميز الفأرة الجديدة بإمكانية توصيلها بالحواسيب عن طريق تقنية البلوتوث، ومنفذ USB الموجود فيها.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 40 دولارا أمريكيا.

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