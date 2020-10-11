فيفو تطرح هاتفا بشاشة AMOLED وبسعر متوسط

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo Y73s.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 720 من ميديا تيك بتردد 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات ARM NATT MC3، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Fun touch OS 10.5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 298 دولارا أمريكيا.

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