كورونا يؤجّل افتتاح مسارح برودواي في نيويورك

أعلنت رابطة برودواي ليج عن استمرار إغلاق مسارح بروداوي في نيويورك حتى مايو 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة إنّ زيادة الإصابات بفيروس كورونا منعها من إعادة افتتاح المسارح في سبتمبر الماضي، وأنّ الوضع الراهن لن يسمح لها بإعادة افتتاحها في يناير القادم كما كان متوقعاً، وهذا ما دفعها لتأجيل الافتتاح لعدة أشهر أخرى.

وأكدّ رئيس الرابطة شارلوت ساينت مارتن عزم أعضاء الرابطة على إعادة الحياة للمسارح عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال إنّ هذا الإغلاق هو الأول في تاريخ المسارح، فلم يسبق أن أغلقت أبوابها لمدة 14 شهرا متتالياً.

وكانت 31 مسرحية تعرض على مسارح بروداوي عندما تم إغلاقها لأول مرة في 12 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ المسارح التي كانت تدر 33 مليون دولار أسبوعياً قبل كورونا تسعى للحصول على مساعدة فيدرالية طارئة تنقذها من الضائقة المالية التي تمر بها.

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