كلب ينجو من الموت بعدما دفنته صاحبته حياً

نجا كلب يدعى كيريوشا من نوع كلب الراعي، من الموت المحتم بعدما دفنته صاحبته الروسية- لم تكشف هويتها- حيّاً في غابة تقع بالقرب من مدينة أوختا الواقعة في شمال روسيا.

ونجح الكلب الذي أفاق من التخدير الذي أعطي له، في الخروج من الحفرة غير العميقة التي دُفِنَ فيها، وقام بالزحف باتجاه منزل صاحبته.

وانتبهت الروسية أولغا أثناء مرورها بسيارتها لحالة الكلب المزرية، فقامت بوضعه في السيارة، وسلمته لنشطاء حقوق الحيوان من مؤسسة مدينة المحسنين، الذين قاموا بعلاج الكلاب، ونشروا صوره على الإنترنت بحثاً عن أصحابه.

وقال النشطاء إنّ الفحوصات أكدّت لهم سلامة الكلب البالغ من العمر 7 سنوات، وقالوا إنّه لا يعاني من أي أمراض باستثناء مرض الأوعية الدموية المزمن.

من جهة أخرى اتصلت صاحبة الكلب بالنشطاء، وأخبرتهم بأنّها خدرت الكلب ثم دفنته حيّاً لإصابته بمرضٍ لا شفاء منه.

يذكر أنّ النشاط أكدّوا تحسن صحة الكلب المسكين، ورفضوا إعادته لصاحبته، وبدأوا بالبحث عن صاحبٍ جديدٍ له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية