دراسة تكشف دواء غير متوقع لعلاج كورونا

أظهرت دراسة بريطانية قدرة لقاح باسيلوس كالميت جيران (بي سي جي) المستخدم لعلاج مرض السل على مواجهة فيروس كورونا، ووقاية الإنسان من الإصابة به.

وقال البروفيسور جون كامبل التابع لكلية الطب في جامعة إكستر إنّ لقاح باسيلوس كالميت جيران يُحفز ردة فعل تلقائية وواسعة النطاق في جهاز المناعة، الأمر الذي يؤدي لتعزيز مناعة الجسم، وزيادة الوقاية من فيروس كورونا.

وأكدّ البروفيسور قدرة لقاح بي سي جي على الوقاية من الالتهابات أو الأعراض الحادة للأمراض التنفسية الأخرى.

وقال البروفيسور إنّهم يُجرون أبحاثهم حالياً للتأكد من قدرة العقار الرخيص الثمن على حماية الناس من فيروس كورونا، وفي حال أثبتت النتائج فعاليته فسيكون حلاً مناسباً لإنقاذ أرواح العديد من الناس.

يذكر أن هذه الدراسة تعد جزءا من تجربة عالمية تقوم بها أستراليا من أبريل الماضي في دول هولندا، إسبانيا، بريطانيا، إسبانيا والبرازيل حول عقار باسيلوس كالميت جيران ودوره في الوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية