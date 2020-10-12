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هواتف ايفون 12 – إليك تسريبات اللحظات الأخيرة!

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

هواتف ايفون 12 سوف يتم الإعلان عنها غداً الموافق 13 أكتوبر، على الرغم من ذلك لا تزال هناك تسريبات جديدة هنا وهناك نطلعك على آخرها كما نشرت على حساب PineLeaks على تويتر.

تقنية Face ID أسرع

تقنية التعرف على الوجه Face ID سوف تكون موجودة في كافة هواتف ايفون 12 لكنها سوف تصبح أسرع لأن ابل ضمنت خوارزميات جديدة تسرع عملية فتح القفل.

النتوء العلوي في الشاشة أو النوتش حيث توجد كاميرا السيلفي الأمامية و نظام Face ID قد يقل يتغير تصميمه قليلاً ليصبح أقل عرضاً لكن أكثر سمكاً.

قدرات تكبير أكبر في الكاميرا

هواتف ايفون 12 سوف تأتي مع قدرات تكبير مميزة في الكاميرا تصل إلى 30 مرة. هذا التكبير الرقمي سوف يعتمد على معالج الصور وتقنية الدمج العميق Deep Fusion و HDR3 لتحسين النتائج النهائية.

أما على مستوى التكبير البصري فسوف يكون حتى 3 مرات في إصدارات ايفون 12 برو و 12 برو ماكس مقارنة بهواتف ايفون 11 التي تدعم التكبير البصري حتى مرتين.

تحسين الكاميرا واسعة المجال

سوف يتم أيضاً تحسين الكاميرا واسعة المجال لتصبح ذات حساس أكبر وفتحة عدسة أكبر مما يجعلها قادرة على دعم خاصية التصوير الليلي Night Mode.

أيضاً سوف تكون قادرة على عمل التركيز على مسافة تصل إلى 2.2 سنتيمتر مما يجعل مناسبة لتصوير الأشياء عن قرب.

على مستوى تصوير الفيديو، فسوف تدعم هواتف ايفون 12 تصوير الفيديو بطيء الحركة بسرعة 120 و 240 إطار في الثانية بدقة تصل إلى 4K.

تحسين البطارية

إصدارات ايفون 12 برو و 12 برو ماكس سوف يزيد عمر البطارية بها إلى ساعة إضافية مقارنة بهواتف ايفون 11 و 11 برو ماكس.

في حين أن هاتف ايفون 12 ميني ذو الحجم الصغير فسوف يصبح أداء البطارية فيه أقل مقارنة بهاتف ايفون 11، وهذا أمر طبيعي لصغر حجمه حيث يبلغ قياس شاشته 5.4 إنش.

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