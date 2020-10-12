طبقًا لاختبارات الأداء – معالج إكسينوس 2100 يتفوق على سنابدراجون 875!

لعل نقطة معالجات إكسينوس لا تحتمل النقاش الطويل، جميع مستخدمي هواتف سامسونج على علم بأن معالجات إكسينوس تقدّم أداء منخفض بالمقارنة مع نفس المعالج من سنابدراجون، وهو الذي يصدر مع هواتف جالكسي في بعض الأسواق، لكن يبدو أن هذا الأمر قد يتغيّر مع معالج إكسينوس 2100 الجديد، وهو المعالج الرائد الذي سيقف ندًا لسنابدراجون 875!

مقارنة معالج إكسينوس 2100 ضد سنابدراجون 875

معالج إكسينوس 2100 هو معالج سامسونج الرائد القادم، وهو الذي تطوره الشركة بنفسها وسيتم استخدامه في هواتف 2021 الرائدة، وحسب اختبار أداء مسرّب من أحد المصادر الموثوقة فمعالج سامسونج الجديد يحقق تفوق واضح على نظيره، هذا في حين أن معالج سامسونج لازال ضمن مراحل التطوير.

كلا المعالجين سيوفرا معمارية 1+3+4 من حيث توزيع الأنوية، والنواة الأولى ستكون هي الأقوى بالطبع، هذا بينما ستعتمد المعالجات الجديدة أنوية Cortex-X1 Super الجديدة والرائدة.

ضمن أحد المصادر الصينية ظهرت مقارنة اختبارات الأداء السابقة، وهي التي تمت على عينات اختبارية من هواتف جالكسي S21 على الأغلب، وكما تلاحظ من الأرقام فمعالج سامسونج يتفوق في أداء النواة الواحدة، أداء الأنوية مجتمعة وكذلك أداء النواة الواحدة أثناء وضع توفير الطاقة، بينما ينتصر المنافس من كوالكوم في أداء الأنوية مجتمعة أثناء وضع توفير الطاقة.

يُذكر أن كلا المعالجين سيكونا بدقة تصنيع 5 نانومتر، وفي حال صدقت هذه الاختبارات فهذا سيعني أن المستخدمين لن يواجهوا مشاكل بعد الآن مع معالجات إكسينوس، لكن معالجات إكسينوس بشكل عام يعيبها الحرارة التي ترتفع بسرعة، ونتمنى أن تكون سامسونج قد حلّت هذه المشكلة في الجيل الجديد.

ما رأيك إذن؟ وهل تستخدم هواتف سامسونج مع معالجات إكسينوس بأريحية تامة؟ شخصيًا أنا أستخدم أحد هواتف سامسونج مع معالج إكسينوس ولا أواجه مشاكل كبيرة، لكن المستخدمين بشكل عام يعترضون على نسخة إكسينوس نظرًا لأنها أقل من نسخة كوالكوم في الأداء من ناحية، وتأتي بنفس سعر نسخة سنابدراجون من ناحية أخرى!