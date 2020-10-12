أندرويد 12 سيحمل معه العديد من التغيرات الكبيرة

قررت شركة جوجل تطوير تقنيات Android 12 التي ستحمل معها تغيرات كبيرة وجعلها أكثر عملية وفائدة للمستخدمين لأن النسخ القادمة ستبسط عملية تحميل البرامج من المتاجر الإلكترونية الأخرى.

وكان استوديو Epic Games المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية أدعى بأن سياسة جوجل تضع قيوداً لإجبار المطورين على دفع العمولات لها مما دفع جوجل لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت بعض المواقع الإكترونية أن النسخ القادمة ستأتي بواجهات استخدام واختصارات وأيقونات جديدة تسهل عملية اسخدام التطبيقات.

ومن المتوقع أن يتوفر Android 12 بتقنيات تسرع تعامل الأجهزة الذكية مع شبكات الجيل الخامس وتحسن أداء كاميرات الهواتف بالإضافة الى تحسن استجابة الأجهزة للصور وملفات الفيديو وزيادة دقة عرض الشاشات لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا