الشحن اللاسلكي السريع 100 وات هو تريند عام 2021

كل عام يكون له تقنيات جديدة تسعى الشركات في المنافسة على تقديمها، السنين الفائتة كانت تتمحور حول عدد الكاميرات وحول استحواذ الشاشة على الجهة الأمامية للهاتف، ومن المتوقع للسنوات التالية أن تتمحور حول تقينات مثل الشحن اللاسلكي السريع 100 وات وأيضًا تقنية الكاميرا داخل الشاشة! لكن طبقًا لتحليلات من مصادر مطلعة، فالشحن اللاسلكي السريع يحصد الأهمية الكبرى عاليًا.

الشحن اللاسلكي السريع 100 وات وأهميته بالنسبة للشركات

الشحن السلكي السريع الآن في المقدمة، الشركات المصنعة للهواتف الذكية وصلت بالفعل لتقنيات تصل إلى 120 واتّ! وهي سرعة رهيبة تكفي لشحن الهاتف بالكامل في ربع ساعة تقريبًا! أي يُمكننا أن نفترض أن الشركات قد “انتهت” من تطوير تقنيات الشحن السلكي السريع، على الأقل بالنسبة للشركات الصينية، والأضواء الآن منصبة على الشحن اللاسلكي.

المسرّب الصيني المعروف Digital Chat Station على تويتر قد ذكر أنه قد تمكّن من الاطلاع على خطط مصنعي الهواتف الذكية ومعاملهم، وبناءًا على ما توصّل إليه فمعظم الشركات حاليًا تعطي تقنيات الشحن اللاسلكي السريعة كل الأهمية، وهذا بالنسبة للعام المقبل 2021.

أسرع ما توصّلنا إليه حاليًا في هذا المجال هي تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 واتّ والتي تواجدت في هواتف مثل أوبو إيس 2 وهواوي P40 برو بلس، أيضًا ققد قدّمت أوبو تقنية شحن لاسلكي سريع تصل إلى 65 واتّ، وبالرغم من أن هذه القدرة ممتازة، إلا أن حلم الـ100 واتّ لازال يسيطر على تلك الشركات.

يُذكر أن تقنيات الشحن السريع تؤثر بدورها على عمر البطارية ومدى تهالكها، وهذا أمر طبيعي، مثلًا فقد صرّحت أوبو سابقًا أن تقنية الشحن 125 واتّ (السلكي) أدت إلى انخفاض عمر البطارية إلى 80% من حالتها الأصلية بعد 800 شحنه فقط، أي شرائك لهذا الهاتف قد يعرضك لهذه النتيجة بعد عام ونصف أو عامين من الاستخدام!

هل قد تشتري هاتفًا جديدًا مع هذه التقنية السريعة؟ أم أنك راضٍ بما تقدمه تقنيات الشحن السلكي السريع؟ والأهم، هل تهتم أساسًا بالشحن السريع؟ أم تهتم بسعة البطارية نفسها أكثر؟ شاركنا الآن.