العثور على أكبر فراشة بحجم طائر

عثر باحثون ألأوكرانيون على نوع نادر من الفراشات يصل حجمها الى حجم طائر في محمية “تشيرنوبل” البيئية الإشعاعية وعندما دخلوا المحمية وجدوا فراشة Catocala fraxini الزرقاء المخططة ولفت نظرهم حجمها الكبير.

ويعد هذا النوع من الفراشات هو أحد أنواع الفراشات الكبرى في أوكرانيا وأوروبا ويبلغ عرض جناخيها 115ملم ويظهر نشاط الفراشة في الساعات المتأخرة من الليل حين تبحث عن مصدر للضوء.

وبحسب ما نشر موظفو المحمية على الفيس بوك فإنهم سينقلون الفراشة الى شجرة الحور الفضي التي تعيش عليها بعد انتهاء موسم الأمطار.

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