تطبيق Hashtags يوفر لك أشهر و أنسب هاشتاجات انستقرام لصورك – يدعم العربية!

مستخدمو انستقرام يعلمون جيداً أن استخدام الوسوم أو الهاشتاجات Hashtags مهم جداً لزيادة معدل انتشار صورهم والوصول إلى جمهور أكبر لكن اختيار الهاشتاجات المناسبة مهمة قد تكون صعبة أحياناً وتتطلب بعض الوقت، تطبيق Hashtags سوف يساعدك على اختيار الهاشتاجات المشهورة والنشطة و المناسبة لصورك بكل سهولة وأريحية.

تطبيق مفيد جداً ورائع من خلاله تستطيع تتبع الهاشتاجات المفضلة لديك مما سيتيح ذلك للتطبيق في المستقبل بعرض جدول زمني متتابع دقيقة بدقيقة يوضّح الوقت المناسب لنشر البوست لتفاعل أفضل. وهذا مما يجعل التطبيق قادرا على إظهار ما إذا كان الهاشتاج الذي تريده قوي وينمو أم العكس بعرض إحصائيات دقيقة لذلك. يعتمد هذا على سلسلة معقدة من نقاط البيانات والتحليل الإحصائي التي يقوم بها التطبيق.

خاصية الهاشتاجات الموصى بها: يعرض لك التطبيق أفضل الهاشاجات مرة واحدة في اليوم والتي لديك فرصة للتقييم عليها. يتم إضافة هذه بسهولة إلى عمليات البحث الخاصة بك. يمكننا العثور على أي تاق في أي لغة تشاء .. التطبيق لا يعرض التاقات المحظورة أبدًا.

استخدام تطبيق Hashtags سهل جداً، في البداية عليك كتابة محتوى الصورة في خانة البحث وليكن مثلاً “سيلفي” وسوف يقوم التطبيق تلقائياً بجلب أشهر 30 هاشتاج نشط ومناسب لصورتك، وبإمكانك نسخ العدد الذي تريد من تلك الهاشتاجات 10 – 15 – 20 – أو حتى جميعها لاستخدامها قبل نشر الصورة.

يدعم التطبيق اللغة العربية واللغة الإنجليزية وثلاثين لغة أخرى، ويتميز أنه يعتمد على ميزة الهاشتاجات الحية Live Hashtags إذ يقوم التطبيق بتحديث النتائج اعتماداً على الهاشتاجات النشطة والحية في ذلك الوقت ولا يعتمد على قوائم ثابتة كما تفعل معظم التطبيقات المشابهة. يتم تحديث محتوى تطبيق Hashtags أربعة مرات على مدار اليوم لزويدك بأحدث وأنشط الهاشتاجات.

تجربة استخدام تطبيق Hashtags :



https://www.arabapps.org/wp-content/uploads/2020/10/30sec.mp4

*** برنامج Hashtags يدعم العربية بالكامل حيث يجلب الهاشتاجات المتصدرة والأنشط في دول ومناطق بعينها في الوطن العربي. يتيح لك التطبيق أيضاً إنشاء قائمة بالـ Hashtags المفضلة لديك.

برنامج Hashtags متوفر للتحميل والتجربة مجاناً بشكل محدود وإذا أعجبك التطبيق يمكنك عمل اشتراك لاحقاً للاستفادة بكافة المزايا في التطبيق.

الملاءمة:

تعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وهواتف ولوحيات الأندرويد.

نظام التشغيل الملائم: iOS 8.0 فما أحدث أو أندرويد 4.0.3 فما أحدث.

التحميل:



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