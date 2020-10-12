ميلغروم وويلسون يفوزون بجائزة نوبل للإقتصاد

حاز الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون اليوم الإثنين على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 بعد إجرائهم تعديلات على نظرية المزادات وابتكار صيغاً جديدة للمزادات وذلك بحسب الأكاديمية الملكية السويدية.

وفي البيان الصادر عن الأكاديمية وضحت أن صيغ المزادات الجديدة ما هو الا مثال جميل يبرز أهمية البحث الأساسي وإمكانية أن يسفر عن ابتكارات تفيد المجتمع.

وتبلغ قيمة الجائزة الاقتصادية 10 ملايين كورونا سويدية (1.14 مليون دولار) وهذه ليست من ضمن الجوائز الـ5 الأساسية الذي أنشأها ألفريد نوبل 1895 ولكنها منحت لأول مرة عام 1969 من قبل البنك المركزي السوسري.

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