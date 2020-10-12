هل ينتقل فيروس كورونا عبر الهواتف الذكية؟ إليك نتائج آخر الدراسات!

لا يزال وباء فيروس كورونا يشكل تهديداً كبيراً على البشر وكافة جوانب حياتهم رغم عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة دول العالم. آخر الأبحاث العلمية التي تتناول دراسة فيروس كورونا تشير إلى أنه يمكن أن ينتقل بسهولة عبر أسطح الهواتف الذكية بين أيدينا.

ووفقاً للدراسة التي نشرها باحثون أستراليون في مجلة علم الفيروسات Virology فإن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يستطيع البقاء لمدة شهر خارج جسم الإنسان على الأسطح الصلبة وخصوصاً زجاج شاشات الهواتف الذكية أو زجاج الخلفية أو زجاج الحماية والأغطية الواقية للهواتف وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ في الهيكل الخارجي.

سابقاً كان يعتقد أن فيروس كورونا يظل موجوداً على الأسطح لمدة أيام معدودة فقط إلا أن وكالة العلوم الأسترالية نفت ذلك استناداً للدراسات التي أجرتها مشيرة أن أن الفيروس يظل موجوداً ومعدياً لفترة أطول بكثير مما كنا نعتقد.

بذلك تعتبر الهواتف الذكية التي تحملها بين يديك طوال الوقت مصدراً محتملاً لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا، وهي نقطة يجب الالتفات إليها والتشديد عليها.

كيفية تنظيف الهاتف الذكي في زمن فيروس كورونا؟

بإمكانك تنظيف هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باتباع الخطوات الآتية التي أوصت بها عدد من المنظمات والشركات ومنها شركة ابل:

فصل جميع الأسلاك والكابلات الموصلة بالجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز.

أولاً عليك استخدام قطعة قماش خالية من الوبر: جافة أو مبللة قليلاً.

يمكنك استخدام قطعة قماش منقوعة في ماء صابون دافئ أو كحول أو كلور مركز، أو استخدام مناديل كلوركس المطهرة المحتوية على كحول 70% من أجل قتل الجراثيم والفيروسات.

حالياً، علينا جميعاً الالتزام بقواعد السلامة الشخصية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتنظيف الأيدي باستمرار، وأيضاً لا تنسى تنظيف هاتفك بصورة يومية.