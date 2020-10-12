مخرجة أمريكية: كورونا يهدد بانقراض السينما

أكدّت المخرجة الأمريكية باتي جينكينز خطورة فيروس كورونا على السينما العالمية، وقالت إنّ الفيروس يهدد الأفلام السينمائية ودور العرض السينمائية بالانقراض.

حيث صرحت بعد تأجيل فيلمها Wonder Woman 2 حتى 25 ديسمبر القادم بسبب انتشار الفيروس، بأنّ كثرة التأجيلات وإغلاق دور السينما في العالم سيدفع المنتجين وشركات الإنتاج للاستغناء عن الأفلام والتوجه لعرض الأعمال عبر شبكات البث الرقمي عوضاً عن دور السينما.

وقالت إنّ هذه المرحلة تشبه المرحلة التي مر بها قطاع الموسيقى من قبل، ودعت للتكاتف من أجل منع انقراض السينما.

وكانت دور العرض العالمية قد تلقت ضربةً قويةً في الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن تأجيل أفلام Wonder Woman 2، ولا وقت للموت لجميس بوند، وجراسيك وورلد دومينيون، وإعلان شركة سينوورلد عن إغلاق دور العرض الخاصة بها بشكل مؤقت.

يذكر أنّ فيلم Wonder Woman 2 هو الجزء الثاني من أفلام البطلة الخارقة، وستلعب جان جادوت دور البطولة فيه.

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