“ستيل سيريز” تطلق سماعة ببطارية تعمل يوما كاملا

أطلقت شركة ستيل سيريز الدنماركية سماعة جديدة ببطارية قوية أطلقت عليها اسم Arctis 7X Arctis 7P.

وزودت الشركة الدنماركية سماعتها الجديدة بمشغلات 40 ملم، وبطارية قوية تجعلها تعمل لمدة يوم كامل بشكل متواصل، وميكرفون Discored، بالإضافة لأزرار تساعد على التحكم بشدة الصوت.

وتتميز السماعة الجديدة بعملها بشكل متوافق مع ألعاب بلاي ستيشن 5، ومايكروسوفت إكس بوكس Series X، وباحتوائها على دونجل USB-C الذي يمكن استعماله مع جهاز نينتندو Switch أو حاسوب مكتبي أو هاتف ذكي، ويساعد دونجل USB-C إنشاء اتصال لاسلكي 2.4 غيغا هرتز يساعد على تحسين جودة الصوت وتقليل وقت الاستجابة.

واحتوت باقة التوريد الموجودة مع السماعة على منفذ USB-A يمكن استخدامه مع جهاز الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

يذكر أنّ الشركة الدنماركية أطلقت السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 180 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية