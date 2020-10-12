شركة RAZER تكشف عن كرسي مناسب لعشاق الألعاب

كشفت شركة RAZER الأمريكية عن كرسي جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه RAZER Iskur.

واستخدمت الشركة الأمريكية في صناعته رغوة الذاكرة، والوسائد الرغوية عالية الكثافة، والجلد الصناعي متعدد الطبقات الذي استخدم في أكثر أجزائه تعقيداً.

وسيعمل الكرسي الجديد بنظام دعم قابل للتخصيص بالكامل لظهر المستخدم، وسيحتوي على وسادة رأس مملوءة بإسفنج الذاكرة، في حين قامت RAZER بملء الوسائد السفلية في المقعد برغوة عالية الكثافة من أجل تحقيق التوازن المثالي بين الدعم والراحة.

وزودت الشركة الأمريكية جانبي المقعد بنوعين من مسند الذراعين رباعي الأبعاد يرتفعان للأعلى والأسفل ومن الجانبين، ويتمايلان للأمام والخلف.

ويتميز المقعد الجديد بإمكانية إمالة مسند الظهر للأمام والخلف، إمالة المقعد بالكامل، بالإضافة لإمكانية تعديل الارتفاع، ونظام لدعم أسفل الظهر.

وغطت الشركة الأمريكية أكثر أجزاء المقعد استخداماً بجلد صناعي متعدد الطبقات لتكون قادرة على تحمل ساعات طويلة من التآكل والتلف.

وصممت RAZER المقعد ليكون قادراً على تحمل وزن 136 كيلو غراما، وطول يصل إلى 190 سم.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق المقعد الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي.

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