ألمانية تنتقم من رجل رفض الالتزام بقواعد التباعد

شهدت مدينة أوبرتويرينجن الواقعة في جنوب ألمانيا حادثةً غريبةً حيث قامت امرأة ألمانية لم تكشف هويتها، بالانتقام بطريقة غريبة من رجل ستيني رفض الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء وقوفهما في طابورٍ أمام ماكينة دفع آلي.

وقامت المرأة التي تبلغ من العمر 30 عاماً بنزع كمامتها والسعال في وجه الرجل الستيني الذي كان على بُعد سنتيمترات منها، قبل أن تعيد ارتداء كمامتها.

ويبدو أن المرأة قامت بهذا الأمر لرفض الرجل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي تنص على وجوده على بعد أكثر من متر عنها.

وباشرت الشرطة الألمانية تحقيقاتها في الحادث بعد بلاغٍ قدمته إحدى الشهود التي كانت موجودة في مكان وقوع الحادث.

وقامت الشرطة الألمانية بالعودة لكاميرات المراقبة من أجل التعرف على هوية الرجل والمرأة، والتحقيق معهما.

وقالت الشرطة الألمانية إنّ المرأة ستواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير في حال كانت مصابة بفيروس كورونا.

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